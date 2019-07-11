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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

11.07.2019 - 15:45
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 45 milyar 58 milyon 776 bin lira azalarak 2 trilyon 273 milyar 788 milyon 708 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5 Temmuz ile biten haftada 45 milyar 58 milyon 776 bin lira azalarak 2 trilyon 318 milyar 847 milyon 484 bin liradan 2 trilyon 273 milyar 788 milyon 708 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,85 azalışla 1 trilyon 23 milyar 664 milyon 924 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,13 gerileyerek 1 trilyon 148 milyar 358 milyon 607 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 335 milyon dolar azalarak 215 milyar 124 milyon dolara indi. Bunun 195 milyar 575 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 549 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 392 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 177 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 954 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 52 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,06 azalarak 385 milyar 679 milyon 34 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,30 gerileyerek 365 milyar 446 milyon 623 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,83 yükselerek 141 milyar 651 milyon 434 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 168 milyar 429 milyon 617 bin lirası konut, 4 milyar 689 milyon 910 bin lirası taşıt ve 212 milyar 559 milyon 507 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise, TCMB dahil, 5 Temmuz ile biten haftada 32 milyar 45 milyon 651 bin lira azalarak 2 trilyon 415 milyar 433 milyon 535 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,59 artış gösterdi.


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