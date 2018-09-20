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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

20.09.2018 - 16:04
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 954 milyon 6 bin lira azalarak 2 trilyon 256 milyar 209 milyon 405 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Eylül ile biten haftada 14 milyar 954 milyon 6 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 256 milyar 209 milyon 405 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,66 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,93 artışla 1 trilyon 42 milyar 749 milyon 22 bin lira yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,20 azalarak 1 trilyon 95 milyar 835 milyon 549 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 675 milyon dolar artarak 185 milyar 324 milyon dolara çıktı. Bunun 172 milyar 170 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 154 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 141 milyar 954 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 164 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 786 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 266 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI 

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,04 artışla 402 milyar 364 milyon 312 bin liraya çıkarken, taksitli ticari krediler ise yüzde 1,04 düşüşle 365 milyar 526 milyon 851 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,35 artarak 128 milyar 931 milyon 991 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 15 milyon 25 bin lirası konut, 5 milyar 697 milyon 557 bin lirası taşıt ve 211 milyar 651 milyon 730 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 14 Eylül ile biten haftada 47 milyar 749 milyon 322 bin lira azalarak 2 trilyon 521 milyar 498 milyon 359 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,18 artış gösterdi.


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