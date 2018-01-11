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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

11.01.2018 - 16:46

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Ocak ile biten haftada 16 milyar 331 milyon 399 bin lira azalarak 1 trilyon 717 milyar 185 milyon 225 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 5 Ocak ile biten haftada 16 milyar 331 milyon 399 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 717 milyar 185 milyon 225 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,94 düşüş kaydedildi. 

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,12 azalışla 932 milyar 856 milyon 425 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,98 düşüşle 700 milyar 421 milyon 979 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 580 milyon dolar azalarak 200 milyar 517 milyon dolara düştü. Bunun 187 milyar 291 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 226 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. 

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 759 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 269 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin 18 milyar 870 milyon ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 393 milyon dolar oldu. 

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER GERİLEDİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzdelik bazda değişim göstermeyerek 380 milyar 713 milyon 897 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,26 düşüşle 333 milyar 675 milyon 537 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,21 artarak 113 milyar 973 milyon 645 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 421 milyon 700 bin lirası konut, 6 milyar 239 milyon 863 bin lirası taşıt ve 196 milyar 52 milyon 334 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 5 Ocak ile biten haftada 11 milyar 512 milyon 346 bin lira azalarak 2 trilyon 33 milyar 815 milyon 642 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,68 artış gösterdi. 


Etiketler

  • mevduat bankaları
  • tüketici kredileri
  • TL cinsi mevduat
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