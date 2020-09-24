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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

24.09.2020 - 15:47
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35,5 milyar lira artarak 3 trilyon 521 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Eylül ile biten haftada 35 milyar 484 milyon 438 bin lira artarak 3 trilyon 485 milyar 520 milyon 585 bin liradan 3 trilyon 521 milyar 5 milyon 23 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,90 artışla 1 trilyon 590 milyar 868 milyon 649 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,54 yükselişle 1 trilyon 799 milyar 528 milyon 663 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 729 milyon dolar azalarak 247 milyar 447 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 218 milyar 134 milyon dolar olurken, bunun 135 milyar 775 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar 359 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,16 azalarak 625 milyar 404 milyon 851 bin liraya indi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,21 artışla 544 milyar 129 milyon 895 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,04 azalışla 176 milyar 919 milyon 575 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 573 milyon 531 bin lirası konut, 6 milyar 847 milyon 434 bin lirası taşıt ve 366 milyar 983 milyon 886 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Eylül ile biten haftada 11 milyar 727 milyon 971 bin lira artarak 3 trilyon 402 milyar 564 milyon 980 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,14 artış gösterdi.

  


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