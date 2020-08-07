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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

07.08.2020 - 16:18
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 36,5 milyar lira artarak 3 trilyon 293,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 30 Temmuz ile biten haftada 36 milyar 469 milyon 660 bin lira artarak 3 trilyon 256 milyar 588 milyon 644 bin liradan, 3 trilyon 293 milyar 58 milyon 304 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,88 azalışla 1 trilyon 554 milyar 90 milyon 985 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,57 artarak 1 trilyon 624 milyar 316 milyon 179 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 4 milyar 829 milyon dolar artarak 242 milyar 440 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 190 milyar 22 milyon dolar olurken, bunun 115 milyar 867 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 155 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,51 artarak 600 milyar 288 milyon 45 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,81 yükselerek 529 milyar 868 milyon 273 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 3,40 artışla 168 milyar 525 milyon 394 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 239 milyar 166 milyon 320 bin lirası konut, 6 milyar 488 milyon 112 bin lirası taşıt ve 354 milyar 633 milyon 613 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 30 Temmuz ile biten haftada 45 milyar 192 milyon 251 bin lira artarak 3 trilyon 263 milyar 805 milyon 802 bin liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,55 artış gösterdi.


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