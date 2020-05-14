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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

14.05.2020 - 15:58
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 52,2 milyar lira artarak 3 trilyon 121 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 8 Mayıs ile biten haftada 52 milyar 153 milyon 558 bin lira artarak 3 trilyon 68 milyar 870 milyon 447 bin liradan 3 trilyon 121 milyar 24 milyon 5 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,35 azalışla 1 trilyon 451 milyar 364 milyon 222 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,20 artışla 1 trilyon 550 milyar 660 milyon 703 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 357 milyon dolar artarak 223 milyar 394 milyon dolara yükseldi.

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Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 277 milyon dolar olurken, bunun 117 milyar 603 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 674 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,86 artarak 509 milyar 300 milyon 530 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 3,08 yükselerek 492 milyar 763 milyon 407 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,32 azalışla 138 milyar 572 milyon 933 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 389 milyon 904 bin lirası konut, 4 milyar 795 milyon 77 bin lirası taşıt ve 309 milyar 665 milyon 549 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 8 Mayıs ile biten haftada 54 milyar 488 milyon 393 bin lira artarak 3 trilyon 47 milyar 463 milyon 385 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,50 artış gösterdi.


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