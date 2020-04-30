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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

30.04.2020 - 15:52 | Son Güncelleme :
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 39,7 milyar lira artarak 3 trilyon 63,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 24 Nisan ile biten haftada 39 milyar 717 milyon 805 bin lira artarak 3 trilyon 23 milyar 358 milyon 419 bin liradan 3 trilyon 63 milyar 76 milyon 224 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,35 artışla 1 trilyon 451 milyar 102 milyon 974 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,71 yükselerek 1 trilyon 503 milyar 814 milyon 864 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 296 milyon dolar azalarak 223 milyar 652 milyon dolara geriledi.

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Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 190 milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 513 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 677 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,44 artarak 499 milyar 264 milyon 868 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 5,57 yükselerek 461 milyar 650 milyon 609 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,11 artışla 141 milyar 892 milyon 463 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 912 milyon 632 bin lirası konut, 4 milyar 800 milyon 605 bin lirası taşıt ve 299 milyar 551 milyon 631 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 24 Nisan ile biten haftada 55 milyar 746 milyon 18 bin lira artarak 2 trilyon 954 milyar 828 milyon 679 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,31 artış gösterdi.

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