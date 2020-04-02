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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

02.04.2020 - 16:44
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 20,3 milyar lira artarak 2 trilyon 849,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Mart ile biten haftada 20 milyar 274 milyon 415 bin lira artarak 2 trilyon 829 milyar 61 milyon 38 bin liradan, 2 trilyon 849 milyar 335 milyon 453 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,01 artışla 1 trilyon 324 milyar 926 milyon 240 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,16 azalarak 1 trilyon 409 milyar 81 milyon 96 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 603 milyon dolar azalarak 227 milyar 584 milyon dolara geriledi.

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Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 197 milyar 434 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 515 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 919 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,38 artarak 487 milyar 711 milyon 818 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,25 yükselerek 404 milyar 126 milyon 361 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,12 artışla 151 milyar 218 milyon 311 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 195 milyar 186 milyon 319 bin lirası konut, 4 milyar 869 milyon 59 bin lirası taşıt ve 287 milyar 656 milyon 440 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 27 Mart ile biten haftada 18 milyar 651 milyon 85 bin lira artarak 2 trilyon 768 milyar 395 milyon 332 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 artış gösterdi.


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