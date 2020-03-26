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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

26.03.2020 - 16:16
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 44,5 milyar lira artarak 2 trilyon 829,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Mart ile biten haftada 44 milyar 453 milyon 541 bin lira artarak 2 trilyon 784 milyar 607 milyon 497 bin liradan, 2 trilyon 829 milyar 61 milyon 38 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,15 artışla 1 trilyon 298 milyar 848 milyon 270 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,22 yükselerek 1 trilyon 425 milyar 564 milyon 634 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 3 milyar 26 milyon dolar azalarak 228 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 198 milyar 275 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 919 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 356 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,12 artarak 485 milyar 844 milyon 606 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,55 yükselerek 403 milyar 133 milyon 987 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,31 azalışla 151 milyar 34 milyon 986 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 560 milyon 361 bin lirası konut, 4 milyar 864 milyon 842 bin lirası taşıt ve 286 milyar 419 milyon 403 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 20 Mart ile biten haftada 41 milyar 227 milyon 687 bin lira artarak 2 trilyon 749 milyar 744 milyon 247 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,31 artış gösterdi.


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