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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

24.10.2019 - 16:22
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 314 milyon 29 bin lira artarak 2 trilyon 519 milyar 609 milyon 781 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 18 Ekim ile biten haftada 14 milyar 314 milyon 29 bin lira artarak 2 trilyon 505 milyar 295 milyon 752 bin liradan, 2 trilyon 519 milyar 609 milyon 781 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,26 artışla 1 trilyon 150 milyar 937 milyon 789 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,89 yükselişle 1 trilyon 264 milyar 91 milyon 400 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 130 milyon dolar yükselerek 225 milyar 152 milyon dolara çıktı. Bunun 204 milyar 280 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 872 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 176 milyar 86 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 606 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 558 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 30 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,42 artarak 413 milyar 959 milyon 943 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,09 azalışla 364 milyar 295 milyon 121 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,97 azalarak 145 milyar 205 milyon 256 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 56 milyon 766 bin lirası konut, 4 milyar 342 milyon 201 bin lirası taşıt ve 231 milyar 560 milyon 976 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 18 Ekim ile biten haftada 4 milyar 945 milyon 57 bin lira azalarak 2 trilyon 473 milyar 748 milyon 172 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,39 artış gösterdi.


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