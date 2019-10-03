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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

03.10.2019 - 15:40
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 33 milyon 673 bin lira artarak 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Eylül ile biten haftada 15 milyar 33 milyon 673 bin lira artarak 2 trilyon 436 milyar 20 milyon 820 bin liradan, 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,33 artışla 1 trilyon 135 milyar 270 milyon 843 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,05 düşüşle 1 trilyon 213 milyar 700 milyon 965 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 560 milyon dolar yükselerek 224 milyar 227 milyon dolara çıktı. Bunun 203 milyar 238 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 989 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 175 milyar 482 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 446 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 382 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 928 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,07 artarak 405 milyar 69 milyon 763 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,12 azalarak 359 milyar 270 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,26 artarak 148 milyar 90 milyon 363 bin liraya çıktı. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 174 milyar 908 milyon 534 bin lirası konut, 4 milyar 233 milyon 853 bin lirası taşıt ve 225 milyar 927 milyon 376 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 27 Eylül ile biten haftada 1 milyar 872 milyon 19 bin lira artarak 2 trilyon 447 milyar 373 milyon 465 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,65 azalış gösterdi.


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