‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse senedi ve DİBS sattı, ŞBS aldı Yabancı yatırımcı hisse senedi ve DİBS sattı, ŞBS aldı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

18.10.2018 - 15:20
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 2 milyar 527 milyon dolar artarak 186 milyar 917 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 12 Ekim ile biten haftada 2 milyar 189 milyon 765 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 198 milyar 746 milyon 236 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,45 artışla 1 trilyon 42 milyar 491 milyon 596 bin liraya çıkarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,10 düşüşle 1 trilyon 44 milyar 220 milyon 749 bin liraya geriledi.

##$HABER_1449883$##

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 527 milyon dolar artarak 186 milyar 917 milyon dolara çıktı. Bunun 173 milyar 484 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 433 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 144 milyar 155 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 84 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 391 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 854 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,12 azalışla 396 milyar 108 milyon 566 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 1 azalışla 356 milyar 429 milyon 379 bin liraya geriledi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,31 azalışla 129 milyar 972 milyon 723 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 182 milyar 683 milyon 118 bin lirası konut, 5 milyar 463 milyon 296 bin lirası taşıt ve 207 milyar 962 milyon 152 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 12 Ekim ile biten haftada 34 milyar 52 milyon 176 bin lira azalarak 2 trilyon 456 milyar 640 milyon 939 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 25,34 artış gösterdi.


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse senedi ve DİBS sattı, ŞBS aldı Yabancı yatırımcı hisse senedi ve DİBS sattı, ŞBS aldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.454 Değişim: -1,55% Hacim : 7.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.191 18.10.2018 Yüksek 99.173
Açılış: 98.988
5,6528 Değişim: 1,30%
Düşük 5,5194 18.10.2018 Yüksek 5,6935
Açılış: 5,58015
6,5027 Değişim: 1,20%
Düşük 6,3652 18.10.2018 Yüksek 6,5597
Açılış: 6,42545
223,56 Değişim: 1,86%
Düşük 216,94 18.10.2018 Yüksek 224,56
Açılış: 219,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.