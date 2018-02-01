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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

01.02.2018 - 16:12

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 26 Ocak itibarıyla 1 trilyon 758,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 26 Ocak ile biten haftada 11 milyar 388 milyon 623 lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 758 milyar 417 milyon 490 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,65 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,34 artışla 954 milyar 37 milyon 577 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,03 düşüşle 716 milyar 394 milyon 142 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 589 milyon dolar artarak 207 milyar 698 milyon dolara çıktı. Bunun 194 milyar 74 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 624 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

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Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 158 milyar 702 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 93 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 609 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 670 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER GERİLEDİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,24 artışla 381 milyar 913 milyon 118 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,24 düşüşle 335 milyar 920 milyon 501 bin lira oldu.

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1 artarak 113 milyar 345 milyon 461 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 782 milyon 418 bin lirası konut, 6 milyar 187 milyon 884 bin lirası taşıt ve 196 milyar 942 milyon 816 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 26 Ocak ile biten haftada 9 milyar 512 milyon 819 bin lira artarak 2 trilyon 60 milyar 868 milyon 293 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,77 artış gösterdi. 


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