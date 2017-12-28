‹ Önceki Haber Elektriğe zam geldi Elektriğe zam geldi Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

28.12.2017 - 16:12 | Son Güncelleme : 28.12.2017 - 16:31

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 4 milyar 781 milyon dolar artarak 201 milyar 942 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 22 Aralık ile biten haftada 13 milyar 676 milyon 133 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 743 milyar 959 milyon 69 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,79 arttı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,43 azalışla 942 milyar 692 milyon 688 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,99 artışla 708 milyar 73 milyon 809 bin lira oldu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 781 milyon dolar artarak 201 milyar 942 milyon dolara çıktı. Bunun 189 milyar 143 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 799 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 294 milyon dolarını yurt içinde yerleşikler ve 8 milyar 575 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. Yurt dışında yerleşik kişilerin ve bankaların yabancı para mevduatları ise toplamda 26 milyar 274 milyon dolar oldu. 

MEVDUAT BANKALARINDAKİ TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,36 artışla 379 milyar 162 milyon 501 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,23 azalışla 333 milyar 527 milyon 612 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,58 artarak 110 milyar 411 milyon 951 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 33 milyon 81 bin lirası konut, 6 milyar 85 milyon 954 bin lirası taşıt ve 195 milyar 43 milyon 466 bin lirası diğer kredilerden oluştu. 

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 22 Aralık ile biten haftada 7 milyar 323 milyon 250 bin lira azalarak 2 trilyon 35 milyar 534 milyon 931 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,67 artış gösterdi. 


‹ Önceki Haber Elektriğe zam geldi Elektriğe zam geldi Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.480 Değişim: 2,08% Hacim : 5.464 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 112.514 28.12.2017 Yüksek 114.542
Açılış: 112.514
3,7746 Değişim: -1,09%
Düşük 3,7656 28.12.2017 Yüksek 3,8249
Açılış: 3,8163
4,5118 Değişim: -0,63%
Düşük 4,5032 28.12.2017 Yüksek 4,5692
Açılış: 4,54045
157,06 Değişim: -0,64%
Düşük 156,50 28.12.2017 Yüksek 158,80
Açılış: 158,08
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.