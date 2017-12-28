Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 4 milyar 781 milyon dolar artarak 201 milyar 942 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 22 Aralık ile biten haftada 13 milyar 676 milyon 133 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 743 milyar 959 milyon 69 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,79 arttı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,43 azalışla 942 milyar 692 milyon 688 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,99 artışla 708 milyar 73 milyon 809 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 781 milyon dolar artarak 201 milyar 942 milyon dolara çıktı. Bunun 189 milyar 143 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 799 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 294 milyon dolarını yurt içinde yerleşikler ve 8 milyar 575 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. Yurt dışında yerleşik kişilerin ve bankaların yabancı para mevduatları ise toplamda 26 milyar 274 milyon dolar oldu.

MEVDUAT BANKALARINDAKİ TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,36 artışla 379 milyar 162 milyon 501 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,23 azalışla 333 milyar 527 milyon 612 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,58 artarak 110 milyar 411 milyon 951 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 33 milyon 81 bin lirası konut, 6 milyar 85 milyon 954 bin lirası taşıt ve 195 milyar 43 milyon 466 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 22 Aralık ile biten haftada 7 milyar 323 milyon 250 bin lira azalarak 2 trilyon 35 milyar 534 milyon 931 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,67 artış gösterdi.