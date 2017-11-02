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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

02.11.2017 - 17:08

Sektörün toplam mevduatı, 27 Ekim itibarıyla 1 trilyon 706,1 milyar liraya yükseldi.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları geçen hafta 4,2 milyar dolar azalarak 194 milyar 603 milyon dolara geriledi. Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 27 Ekim ile biten haftada 25 milyar 655 milyon 786 bin lira artarak 1 trilyon 706 milyar 50 milyon 586 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 27 Ekim ile biten haftada 25 milyar 655 milyon 786 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 706 milyar 50 milyon 586 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,53 arttı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,24 artışla 949 milyar 947 milyon 109 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,63 yükselişle 675 milyar 611 milyon 544 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatları ise geçen hafta 4 milyar 202 milyon dolar azalarak 194 milyar 603 milyon dolara geriledi. Bunun 182 milyar 533 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 70 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 149 milyar 682 milyon dolarını yurt içinde yerleşiklerin ve 7 milyar 62 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin ve bankaların yabancı para mevduatları ise toplamda 25 milyar 789 milyon dolar oldu. 

MEVDUAT BANKALARINDAKİ TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,43 artışla 371 milyar 447 milyon 943 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,34 artışla 328 milyar 702 milyon 999 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 1,09 artarak 108 milyar 931 milyon 300 bin liraya çıktı.

 Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 175 milyar 304 milyon 243 bin lirası konut, 5 milyar 827 milyon 512 bin lirası taşıt ve 190 milyar 316 milyon 188 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil) ise 27 Ekim ile biten haftada 31 milyar 50 milyon 975 bin lira artarak 1 trilyon 994 milyar 701 milyon 841 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,27 artış gösterdi.


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