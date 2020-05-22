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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

22.05.2020 - 16:32
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 56 milyon lira azalarak 3 trilyon 138 milyar 958 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Mayıs ile biten haftada 13 milyar 56 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 152 milyar 14 milyon liradan 3 trilyon 138 milyar 958 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 401 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

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Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 383 milyon lira artarak 534 milyar 405 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 211 milyar 4 milyon lirası konut, 7 milyar 51 milyon lirası taşıt ve 316 milyar 350 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 713 milyon lira artarak 527 milyar 233 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 düşüşle 102 milyar 805 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 424 milyon lirası taksitli, 58 milyar 381 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalışla 150 milyar 869 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar 451 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6 milyon lira azalarak 661 milyar 386 milyon lira oldu.


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