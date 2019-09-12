‹ Önceki Haber Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi, varlık alım programı açıkladı Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi, varlık alım programı açıkladı Sonraki Haber › Merkez Bankası rezervleri yükseldi Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

12.09.2019 - 15:19
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 865 milyon lira azalarak 2 trilyon 515 milyar 268 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Eylül ile biten haftada 17 milyar 865 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 533 milyar 133 milyon liradan 2 trilyon 515 milyar 268 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 17 milyar 173 milyon lira geriledi. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 333 milyar 636 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 412 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

##$HABER_1457323$##

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Eylül ile biten haftada 2 milyar 959 milyon lira artarak 412 milyar 12 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 182 milyar 780 milyon lirası konut, 5 milyar 833 milyon lirası taşıt ve 222 milyar 399 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 26 milyon lira azalarak 379 milyar 365 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,6 azalarak 113 milyar 65 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 890 milyon lirası taksitli, 63 milyar 175 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 124 milyar 89 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 83 milyar 169 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 834 milyon lira artarak 582 milyar 275 milyon liraya yükseldi.


‹ Önceki Haber Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi, varlık alım programı açıkladı Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi, varlık alım programı açıkladı Sonraki Haber › Merkez Bankası rezervleri yükseldi Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.447 Değişim: 0,52% Hacim : 9.724 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.746 12.09.2019 Yüksek 103.009
Açılış: 102.312
5,6640 Değişim: -1,53%
Düşük 5,6512 12.09.2019 Yüksek 5,7691
Açılış: 5,7519
6,2793 Değişim: -0,88%
Düşük 6,2024 12.09.2019 Yüksek 6,3614
Açılış: 6,3353
273,17 Değişim: -1,25%
Düşük 272,43 12.09.2019 Yüksek 278,64
Açılış: 276,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.