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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

11.07.2019 - 15:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 35 milyar 654 milyon lira azalarak 2 trilyon 501 milyar 760 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Temmuz ile biten haftada 35 milyar 654 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 537 milyar 414 milyon liradan 2 trilyon 501 milyar 760 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 40 milyar 479 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 2,7 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 231 milyar 574 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Temmuz ile biten haftada 209 milyon lira azalarak 401 milyar 904 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 180 milyar 155 milyon lirası konut, 6 milyar 74 milyon lirası taşıt ve 215 milyar 674 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 979 milyon lira düşerek 384 milyar 832 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 artarak 108 milyar 712 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 46 milyar 460 milyon lirası taksitli, 62 milyar 251 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 116 milyar 734 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 78 milyar 358 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 127 milyon lira azalarak 564 milyar 417 milyon liraya geriledi. 


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