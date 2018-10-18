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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

18.10.2018 - 15:15
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 868 milyon lira azalarak 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Ekim ile biten haftada 38 milyar 868 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liradan 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 79 milyar 454 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 387 milyar 944 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 946 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,44 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 269 milyar 541 milyon liraya geriledi.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Ekim ile biten haftada 580 milyon lira azalarak 412 milyar 911 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 195 milyar 778 milyon lirası konut, 6 milyar 452 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 680 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 293 milyon lira azalarak 379 milyar 717 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,38 artışla 100 milyar 364 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 658 milyon lirası taksitli, 56 milyar 706 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 12 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,92 artarak 26 milyar 973 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,03 artışla 483 milyar 36 milyon liradan 483 milyar 195 milyon liraya çıktı. 


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