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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

04.10.2018 - 15:16
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 980 milyon lira azalarak 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Eylül ile biten haftada 49 milyar 980 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 705 milyar 497 milyon liradan 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 81 milyar 606 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 705 milyar 497 milyon lira oldu.

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Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 61 milyar 335 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,6 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 266 milyar 573 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 28 Eylül ile biten haftada 788 milyon lira azalarak 415 milyar 256 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 196 milyar 855 milyon lirası konut, 6 milyar 664 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 76 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 122 milyon lira azalarak 383 milyar 817 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,7 artışla 100 milyar 307 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 426 milyon lirası taksitli, 55 milyar 881 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 28 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4,6 artarak 26 milyar 161 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,1 artışla 477 milyar 794 milyon liradan 482 milyar 951 milyon liraya çıktı. 


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