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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

05.11.2020 - 14:46
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 64 milyar 371 milyon lira artarak 3 trilyon 657 milyar 411 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Ekim ile biten haftada 64 milyar 371 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 593 milyar 40 milyon liradan 3 trilyon 657 milyar 411 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 1 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 591 milyar 407 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Ekim ile biten haftada 2 milyar 163 milyon lira artarak 669 milyar 581 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 403 milyon lirası konut, 11 milyar 176 milyon lirası taşıt ve 380 milyar 2 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 172 milyon lira yükselerek 601 milyar 917 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artarak 137 milyar 842 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 482 milyon lirası taksitli, 76 milyar 360 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 548 milyon lira artarak 151 milyar 717 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 692 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 405 milyon lira artarak 747 milyar 338 milyon lira oldu.


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