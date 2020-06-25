Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 873 milyon lira artarak 3 trilyon 220 milyar 793 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Haziran ile biten haftada 15 milyar 873 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 204 milyar 920 milyon liradan 3 trilyon 220 milyar 793 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 19 milyar 470 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 48 milyar 22 milyon lira oldu.

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