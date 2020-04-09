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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

09.04.2020 - 16:55
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 39 milyar 953 milyon lira artarak 2 trilyon 911 milyar 212 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Nisan ile biten haftada 39 milyar 953 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 871 milyar 259 milyon liradan 2 trilyon 911 milyar 212 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 63 milyar 508 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 833 milyar 837 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 510 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

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Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Nisan ile biten haftada 413 milyon lira yükselerek 510 milyar 366 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 211 milyar 415 milyon lirası konut, 7 milyar 71 milyon lirası taşıt ve 291 milyar 879 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 895 milyon lira artarak 433 milyar 927 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 azalışla 112 milyar 56 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 89 milyon lirası taksitli, 63 milyar 966 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 151 milyar 617 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 104 milyar 348 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 719 milyon lira artarak 654 milyar 104 milyon lira oldu.


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