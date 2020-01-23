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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

23.01.2020 - 16:38
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 511 milyon lira artarak 2 trilyon 645 milyar 459 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Ocak ile biten haftada 5 milyar 511 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 639 milyar 948 milyon liradan 2 trilyon 645 milyar 459 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 24 milyar 885 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 573 milyar 739 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 472,2 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Ocak ile biten haftada 1 milyar 270 milyon lira yükselerek 472 milyar 176 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 200 milyar 474 milyon lirası konut, 6 milyar 973 milyon lirası taşıt ve 264 milyar 729 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 510 milyon lira artarak 397 milyar 201 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 düşüşle 113 milyar 758 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 706 milyon lirası taksitli, 62 milyar 52 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artarak 150 milyar 180 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 96 milyar 991 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 332 milyon lira artarak 618 milyar 53 milyon liraya çıktı.


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