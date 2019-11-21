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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

21.11.2019 - 15:14
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 776 milyon lira artarak 2 trilyon 580 milyar 870 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Kasım ile biten haftada 16 milyar 776 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 564 milyar 94 milyon liradan 2 trilyon 580 milyar 870 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 34 milyar 547 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 464 milyar 387 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 442 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

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Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Kasım ile biten haftada 1 milyar 752 milyon lira artarak 442 milyar 390 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 193 milyar 298 milyon lirası konut, 6 milyar 314 milyon lirası taşıt ve 242 milyar 777 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 195 milyon lira artarak 387 milyar 622 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 19 milyon lira artışla 112 milyar 643 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 106 milyon lirası taksitli, 61 milyar 537 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 140 milyar 603 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 91 milyar 369 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 255 milyon lira azalarak 598 milyar 921 milyon liraya çıktı.


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