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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

22.08.2019 - 16:44
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 869 milyon lira artarak 2 trilyon 489 milyar 532 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 869 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liradan 2 trilyon 489 milyar 532 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 401 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 314 milyar 639 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI 

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Ağustos ile biten haftada 977 milyon lira artarak 402 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 178 milyar 421 milyon lirası konut, 5 milyar 875 milyon lirası taşıt ve 218 milyar 249 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 369 milyon lira azalarak 377 milyar 619 milyon liraya geriledi. 

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 azalarak 110 milyar 475 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 190 milyon lirası taksitli, 62 milyar 284 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI 

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 120 milyar 636 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 81 milyar 507 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 131 milyon lira artarak 578 milyar 833 milyon liraya yükseldi.


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