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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

03.09.2018 - 16:25 | Son Güncelleme :
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Ağustos'ta 6 milyar 597 milyon lira artarak 2 trilyon 678 milyar 419 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Ağustos'ta 6 milyar 597 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 671 milyar 822 milyon liradan 2 trilyon 678 milyar 419 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 86 milyar 815 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 440 milyar 10 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 3 milyar 836 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,17 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 302 milyar 267 milyon liraya indi.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Ağustos'ta 397 milyon lira azalarak 420 milyar 430 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 199 milyar 876 milyon lirası konut, 7 milyar 56 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 498 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 357 milyon lira azalarak 396 milyar 399 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,34 artışla 98 milyar 537 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 739 milyon lirası taksitli, 53 milyar 798 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 20 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 artarak 22 milyar 698 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,13 yükselişle 467 milyar 69 milyon liradan 467 milyar 666 milyon liraya çıktı.


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