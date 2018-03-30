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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

30.03.2018 - 11:33
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 23 Mart itibarıyla 2 trilyon 225 milyar 334 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 23 Mart ile biten haftada 13 milyar 727 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 211 milyar 607 milyon liradan 2 trilyon 225 milyar 334 milyon liraya yükseldi. 

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 62 milyar 450 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 39 milyar 32 milyon lira oldu. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 572 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,51 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 888 milyar 65 milyon liraya çıktı. 

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 23 Mart ile biten haftada 1 milyar 372 milyon lira artarak 405 milyar 46 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 193 milyar 161 milyon lirası konut, 7 milyar 175 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 709 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 111 milyon lira artarak 363 milyar 657 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,77 artışla 88 milyar 209 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 40 milyar 691 milyon lirası taksitli, 47 milyar 519 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 23 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,88 azalarak 16 milyar 641 milyon liraya geriledi. 

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,45 artışla 427 milyar 803 milyon liradan 429 milyar 725 milyon liraya yükseldi.


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