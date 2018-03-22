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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

22.03.2018 - 15:00

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 16 Mart itibarıyla 2 trilyon 211 milyar 607 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 16 Mart ile biten haftada 23 milyar 653 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 187 milyar 954 milyon liradan 2 trilyon 211 milyar 607 milyon liraya yükseldi. 

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 62 milyar 134 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 26 milyar 742 milyon lira oldu. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 41 milyar 867 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,28 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 878 milyar 493 milyon liraya çıktı. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 16 Mart ile biten haftada 229 milyon lira azalarak 403 milyar 674 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 979 milyon lirası konut, 7 milyar 165 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 530 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 580 milyon lira artarak 362 milyar 546 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,53 azalışla 87 milyar 538 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 40 milyar 721 milyon lirası taksitli, 46 milyar 818 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 16 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,82 artarak 16 milyar 960 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,02 artışla 427 milyar 724 milyon liradan 427 milyar 803 milyon liraya yükseldi.


Etiketler

  • BDDK
  • Bankacılık sektörü
  • kredilerin toplamı
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