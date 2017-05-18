Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 12 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 900 milyar liraya yükseldi, sektörün takipteki alacakları 13,3 milyar lira, öz kaynakları ise 366 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 12 Mayıs ile biten haftada 9 milyar 134 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 890 milyar 894 milyon liradan 1 trilyon 900 milyar 28 milyon liraya çıktı.

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Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 48 milyar 590 milyon liraya, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 755 milyar 245 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 12 Mayıs ile biten haftada 18 milyar 680 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,14 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 656 milyar 398 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 12 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 31 milyon lira artarak 360 milyar 770 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 177 milyar 445 milyon lirası konut, 6 milyar 540 milyon lirası taşıt ve 176 milyar 785 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 164 milyon lira artarak 293 milyar 67 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 artarak 82 milyar 272 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 37 milyar 754 milyon lirası taksitli, 44 milyar 519 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 12 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre sabit kalarak 13 milyar 257 milyon lira oldu.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,02 artarak 365 milyar 945 milyon liradan 366 milyar 23 milyon liraya yükseldi.

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