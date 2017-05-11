Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 5 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 890,9 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 2 milyar 214 milyon lira artarak 1 trilyon 890 milyar 894 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 5 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 214 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 888 milyar 680 milyon liradan 1 trilyon 890 milyar 894 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 48 milyar 573 milyon liraya gerilerken, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 746 milyar 170 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 5 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 303 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 637 milyar 718 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 5 Mayıs ile biten haftada 859 milyon lira artarak 358 milyar 739 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 176 milyar 748 milyon lirası konut, 6 milyar 526 milyon lirası taşıt ve 175 milyar 466 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 477 milyon lira artarak 288 milyar 903 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,10 azalarak 81 milyar 529 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 37 milyar 880 milyon lirası taksitli, 43 milyar 649 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 5 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 azalarak 13 milyar 257 milyon liraya geriledi. Takipteki alacaklar, bir önceki hafta 13 milyar 331 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 10,7 artarak 330 milyar 433 milyon liradan 365 milyar 945 milyon liraya yükseldi.

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