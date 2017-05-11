‹ Önceki Haber Morgan Stanley: Cari açık artabilir Morgan Stanley: Cari açık artabilir Sonraki Haber › İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

11.05.2017 - 16:51

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 5 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 890,9 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 2 milyar 214 milyon lira artarak 1 trilyon 890 milyar 894 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 5 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 214 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 888 milyar 680 milyon liradan 1 trilyon 890 milyar 894 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 48 milyar 573 milyon liraya gerilerken, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 746 milyar 170 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 5 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 303 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 637 milyar 718 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 5 Mayıs ile biten haftada 859 milyon lira artarak 358 milyar 739 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 176 milyar 748 milyon lirası konut, 6 milyar 526 milyon lirası taşıt ve 175 milyar 466 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 477 milyon lira artarak 288 milyar 903 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,10 azalarak 81 milyar 529 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 37 milyar 880 milyon lirası taksitli, 43 milyar 649 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 5 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 azalarak 13 milyar 257 milyon liraya geriledi. Takipteki alacaklar, bir önceki hafta 13 milyar 331 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 10,7 artarak 330 milyar 433 milyon liradan 365 milyar 945 milyon liraya yükseldi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Morgan Stanley: Cari açık artabilir Morgan Stanley: Cari açık artabilir Sonraki Haber › İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
95.114 Değişim: -1,12% Hacim : 5.825 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.015 11.05.2017 Yüksek 96.491
Açılış: 96.474
3,5792 Değişim: -0,21%
Düşük 3,5660 11.05.2017 Yüksek 3,5929
Açılış: 3,58665
3,8944 Değişim: -0,13%
Düşük 3,8851 11.05.2017 Yüksek 3,9052
Açılış: 3,8994
140,89 Değişim: 0,23%
Düşük 140,13 11.05.2017 Yüksek 141,57
Açılış: 140,56
1,0871 Değişim: 0,03%
Düşük 1,0840 11.05.2017 Yüksek 1,0893
Açılış: 1,08677
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.