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Bankacılık sektörünün karı açıklandı

02.07.2018 - 14:56
Bankacılık sektörünün karı açıklandı

Bankacılık sektörünün net karı ocak-mayıs döneminde geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12.6 artışla 23.8 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre sektörün kredileri Mayıs sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 artarak 2.34 trilyon lira oldu. Reuters'in haberine göre: Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Mayıs sonunda 3.64 trilyon TL olurken, bankacılık sektörünün takipteki kredi oranı da Mayıs'ta yüzde 2.82 oldu. Bu oran geçen sene Mayıs ayında yüzde 3.18 seviyesindeydi.

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