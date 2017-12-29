Bankacılık sektörünün kârı yüzde 35 arttı

Bankacılık sektörü dönem kârı Kasım ayında yüzde 35 artışla 4 milyar TL; Ocak-Kasım'da yüzde 29 artışla 45.2 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün Kasım ayı dönem kâr geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artarak 4 milyar lira olurken, Ocak-Kasım dönemi kârı yüzde 29 artışla 45.2 milyar liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre; sektörün kredileri Kasım'da bir önceki aya kıyasla yüzde 2.8, geçen yılın sonuna kıyasla ise yüzde 21.3 artarak 2.1 trilyon liraya çıktı.

Sektörün aktifleri Kasım'da bir önceki aya kıyasla yüzde 3.2, geçen yılın sonuna kıyasla ise yüzde 19.7 artarak 3.3 trilyon liraya yükseldi.