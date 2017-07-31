Bankacılık sektörünün kârı arttı

Bankacılık sektörünün net kârı yüzde 33.2 artışla 25.35 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün ilk yarıda net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.2 artışla 25.35 milyar lira oldu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün Haziran sonunda kredileri de geçen yıl aynı döneme göre yüzde 22.2 artarak 1.92 trilyon liraya ulaştı. Aktif büyüklüğü aynı dönemde yüzde 20 artışla 2.97 trilyon lira olan sektörün Haziran sonunda sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 16.87 oldu

Etiketler