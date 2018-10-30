Bankacılık sektörünün kârı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün 2018'in ilk dokuz ayındaki toplam karı 42.2 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), açıklamasına göre bankacılık sektörünün 2018'in ilk dokuz ayındaki toplam karı 42.2 milyar TL oldu. Sektörün 2017 yılındaki dokuz aylık toplam karı 37.2 milyar TL idi.

Bankacılık sektörünün Eylül itibariyle takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ortalama yüzde 3.22 oldu.

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BDDK açıklamasına göre, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı Eylül itibariyle yüzde 18 olurken, çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 14 oldu. Sektörün toplam varlıkları aynı dönemde 4.21 trilyon TL'ye yükseldi. Bankaların toplam varlıkları bir önceki yılın aynı döneminde 3.05 trilyon TL idi.

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