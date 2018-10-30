‹ Önceki Haber Kredi faizleri düşüşe geçti Kredi faizleri düşüşe geçti Sonraki Haber › Gözler yılın son enflasyon raporunda Gözler yılın son enflasyon raporunda

Bankacılık sektörünün kârı açıklandı

30.10.2018 - 14:16 | Son Güncelleme :
Bankacılık sektörünün kârı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün 2018'in ilk dokuz ayındaki toplam karı 42.2 milyar TL oldu.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), açıklamasına göre bankacılık sektörünün 2018'in ilk dokuz ayındaki toplam karı 42.2 milyar TL oldu. Sektörün 2017 yılındaki dokuz aylık toplam karı 37.2 milyar TL idi.

Bankacılık sektörünün Eylül itibariyle takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ortalama yüzde 3.22 oldu.

##$HABER_1450137$##

BDDK açıklamasına göre, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı Eylül itibariyle yüzde 18 olurken, çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 14 oldu. Sektörün toplam varlıkları aynı dönemde 4.21 trilyon TL'ye yükseldi. Bankaların toplam varlıkları bir önceki yılın aynı döneminde 3.05 trilyon TL idi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Kredi faizleri düşüşe geçti Kredi faizleri düşüşe geçti Sonraki Haber › Gözler yılın son enflasyon raporunda Gözler yılın son enflasyon raporunda
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.379 Değişim: -0,18% Hacim : 5.560 Mio.TL Son veri saati : 16:58
Düşük 88.564 30.10.2018 Yüksek 91.387
Açılış: 90.884
5,4746 Değişim: -1,51%
Düşük 5,4635 30.10.2018 Yüksek 5,5631
Açılış: 5,5583
6,2297 Değişim: -1,51%
Düşük 6,2231 30.10.2018 Yüksek 6,3330
Açılış: 6,32495
215,61 Değişim: -1,93%
Düşük 215,37 30.10.2018 Yüksek 220,08
Açılış: 219,85
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.