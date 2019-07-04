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Bankacılık sektörünün büyüklüğü 4.27 trilyon TL

04.07.2019 - 15:22
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 4.27 trilyon TL | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs ayında 4 trilyon 269 milyar 772 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, mayıs ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, mayıs sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 269 milyar 772 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 402 milyar 346 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 548 milyar 20 milyon lira, menkul değerler 576 milyar 964 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre menkul değerler toplamı yüzde 20,7, sektörün aktif büyüklüğü yüzde 10,4, krediler toplamı da yüzde 6,4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,18 oldu.

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SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 19 MİLYAR 723 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat mayısta, 2018 sonuna göre yüzde 11,4 artarak 2 trilyon 268 milyar 835 milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 4 artarak 439 milyar 111 milyon liraya ulaştı. Mayıs 2019 döneminde sektörün dönem net karı 19 milyar 723 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,07 seviyesinde gerçekleşti.


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