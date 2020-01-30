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Bankacılık sektörünün aktifleri yüzde 16 büyüdü

30.01.2020 - 16:09
Bankacılık sektörünün aktifleri yüzde 16 büyüdü | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü aralık sonu (2019) itibarıyla yüzde 16,1 artışla 4 trilyon 491 milyar 708 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, aralık ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, aralık sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 491 milyar 708 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 624 milyar 283 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 656 milyar 810 milyon lira, menkul değerler 660 milyar 917 milyon lira oldu.

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2018 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 16,1, krediler toplamı yüzde 11,0, menkul değerler toplamı ise yüzde 38,3 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,33 oldu.

SEKTÖRÜN NET KARI 49 MİLYAR 753 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2018 sonuna göre yüzde 26,1 artışla 2 trilyon 566 milyar 897 milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 16,7 artışla 492 milyar 384 milyon lira olurken, Aralık 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 49 milyar 753 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,43 seviyesinde gerçekleşti.


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