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Bankacılık sektörünün aktif toplamı yüzde 7.8 büyüdü

04.09.2019 - 14:24
Bankacılık sektörünün aktif toplamı yüzde 7.8 büyüdü | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla yüzde 7,8 artışla 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, temmuz sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 302 milyar 468 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 489 milyar 509 milyon lira, menkul değerler 589 milyar 928 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre menkul değerler toplamı yüzde 23,5, sektörün aktif büyüklüğü yüzde 7,8, krediler toplamı da yüzde 4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,42 oldu.

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SEKTÖRÜN NET KARI 28 MİLYAR 236 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 11 artarak 2 trilyon 260 milyar 373 milyon liraya yükseldi. 2018 sonuna göre öz kaynak toplamı, yüzde 7,7 artarak 454 milyar 546 milyon liraya ulaştı.

Temmuz 2019 döneminde sektörün dönem net karı 28 milyar 236 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,19 seviyesinde gerçekleşti.


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