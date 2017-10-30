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Bankacılık sektörünün 9 aylık kârı açıklandı

30.10.2017 - 14:54

Bankacılık sektörünün net karı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 37 milyar 180 milyon liraya ulaştı.

Türk bankacılık sektörünün net karı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 37 milyar 180 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eylül sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre, Eylül 2017 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 53 milyar 882 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 sonuna göre 322 milyar 846 milyon lira arttı.

Eylül 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 993 milyar 944 milyon lira, menkul değerler 375 milyar 730 milyon lira olarak hesaplandı.

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2016 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,8 ve krediler yüzde 15, menkul değerler toplamı da yüzde 6,9 arttı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2016 sonuna göre yüzde 12,5 artışla 1 trilyon 635 milyar 260 milyon lira oldu.

Eylül 2017 döneminde sektörün dönem net karı 37 milyar 180 milyon liraya yükselirken, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,2 seviyesinde gerçekleşti. 


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