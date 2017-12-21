"Bankacılık sektörü yüzde 20 büyüyecek"

TEB Genel Müdürü Leblebici, "Bankacılık sektörü 2018'de, bu yılın benzerine yakın, yüzde 15-20 büyüme gösterecektir" dedi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, bankacılık sektörünün 2018'de, bu yılın benzerine yakın, yüzde 15-20 büyüme göstereceğini belirterek, "Bankaların karlılığındaki artış hızının ise 2018'de, bu yılkinden daha düşük olmasını beklemek gerekir." dedi.

TEB'in 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaşan Leblebici, inovasyon ve katma değere dayalı ekonomiyi ülkenin geleceği olarak gördüklerini, verimliliğe odaklanarak tüm paydaşları için daha fazla değer yaratmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Leblebici, Türkiye ekonomisinin 2017'de bir momentum kazandığını vurgulayarak, geçen yıl, 2017'de iyi yönde gelişmeler beklediklerine dair görüş paylaştıklarını anımsattı.

Hem hükümetin hem düzenleyici kurumlar ile bankaların gerekli önemleri aldığına işaret eden Leblebici, "Bu önlemlerin sonuçlarını gördük ve beraberinde büyümeyi getirdik. 2017 sonunda büyümeyi yüzde 6,5 veya biraz üzerinde bekliyoruz. Bu duruma dış piyasalardan gelen gelişmelerin pozitif etkilerinin olduğunu da göz ardı etmemek gerekir." diye konuştu.

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Leblebici, Avrupa'nın 2017'de ekonomik olarak toparlanmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın coğrafi olarak yakınında, o pazara ihracat yapan, Gümrük Birliği ve hukuki altyapısıyla birebir entegre olan, tek gelişmekte olan piyasa biziz. Bu yıl ihracatın büyümeye katkısının yaklaşık yüzde 2 civarında olduğunu görüyoruz. Bu durumun büyümenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir önemi var. Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sene de Avrupa'nın toparlanmasını, oradan gelen taleple yine minimum yüzde 2'lik büyümenin ihracattan geleceğini bekleyebiliriz. Bu çerçevede iç piyasanın büyümesi de devam edecektir. Çünkü ihracata çalışan bir sürü büyük firmaya ürün sağlayan firmalar da var ki bunun en iyi örneğini otomotiv sektöründe görebiliriz. Gerekli önlemler alınıyor. Büyümenin 2018'de devam ederek yüzde 3,5-4 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. 2017 sonunda çift haneli olma ihtimali nispeten daha yüksek olan enflasyonun tek haneye geri gelmesini bekleyebiliriz. Benim beklentim, bu oranın yüzde 8,5 civarında olacağı yönünde."

"2018'DE HER BANKANIN STRATEJİK BÜYÜME ALANI FARKLI OLACAK"

Ümit Leblebici, büyüme rakamlarının iyi gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile sermaye getirisinde yaşanan düzelmenin, kredi büyümesine katkısı olduğunu vurguladı.

Kredi büyümesinin temelinde, bankacılık sektörünün KGF imkanlarını da kullanarak ekonomik aktivitenin tetiklenmesine yardımcı olmasının yattığını anlatan Leblebici, "Bu birbirini harekete geçiren strateji; hükümetimiz, bankalar ve ilgili kurumlar tarafından iyi kurgulanmış bir yapı oldu. Bankacılık sektörü 2018'de, bu yılın benzerine yakın, yüzde 15-20 arasında büyüme gösterecektir. Bankaların karlılığındaki artış hızının ise 2018'de, bu yılkinden daha düşük olmasını beklemek gerekir." dedi.

Leblebici, 2018'de her bankanın stratejik büyüme alanının farklı olacağı öngörüsünde bulunarak, şu görüşleri dile getirdi:

"Her banka zayıf olduğunu düşündüğü alanda büyümek isteyecektir. Sektörün KOBİ'de büyümeye devam edeceğini, kurumsal bankacılıkta iyi projelere odaklanacağını, bireyselde ise 2018'i optimizasyon sağlamakla geçireceğini bekleyebiliriz. TEB olarak, bireysel, KOBİ ve kurumsalda dengeli gitmeyi hedefleyen bir bankayız. Stratejiler yıldan yıla değişiyor. Bazı yıllar iş gücüne katılım yükseliyor, bireysele ağırlık vermek gerekiyor. Bazı yıllar ise yatırım proje kredileri daha fazla geldiği için kurumsala ağırlık veriliyor. Yılların ortalamasına baktığınızda ise alanların dağılımı TEB için yüzde 33'tür."

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DİJİTALLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRACAĞIZ"

TEB Genel Müdürü Leblebici, "danışman banka" anlayışıyla çıktıkları yolda, inovasyondan spora, finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, KOBİ'lerden kadın patronlara ve melek yatırımcılara kadar geniş bir alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini, rekabetten sıyrılmanın tek yolunun inovasyon olduğunu vurguladı.

Leblebici, 10 yıldan fazla süredir ekonominin itici gücü KOBİ'leri, TEB KOBİ Bankacılığı ile desteklediklerini ifade ederek, KOBİ'lerin sadece finansal ihtiyaçlarına odaklanmanın artık yeterli olmadığını, değişen dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak ve yönetim becerilerini geliştirmek gerektiğini söyledi.

Bu anlayışla KOBİ bankacılığında hizmet ve altyapılarını dijital dönüşüm odağında yenilediklerini belirten Leblebici, şunları kaydetti.

"Önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerin dikkat etmesi gereken en önemli trend olarak gördüğümüz dijitalleşme sürecini hızlandıracağız. KOBİ'lerimizin büyüme ve rekabette öne geçmelerine destek olmaya odaklandık. Endüstri 4.0 konusunu da bu anlamda çok önemli buluyoruz. KOBİ'lerin küresel anlamda rekabet edebilmeleri ve Endüstri 4.0 sürecine adapte olabilmeleri amacıyla TEB KOBİ Akademi çatısı altında il il gezerek TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları düzenliyoruz. Endüstri 4.0 sürecinde KOBİ'lerimizin teknolojik dönüşümüne de rehberlik etmek için çalışıyoruz."

Leblebici, kadınların ekonomiye tüketici değil, üretici kimliğiyle daha fazla dahil olmasını hedefleyerek başlattıkları TEB Kadın Bankacılığı'nı gelecek dönemde daha da güçlendireceklerini bildirdi.

TEB Girişim Bankacılığı'yla da girişimcileri gelecek dönemde desteklemeye devam ederek girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Leblebici, "Bünyesinde girişimcilik ekosistemine özel sinerji oluşturan tek bankayız. TEB Özel Melek Yatırım Platformu üzerinden melek yatırımcılığın gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, TEB Girişim Bankacılığı çatısı altında desteklenen girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"

Girişim ve inovasyona dayalı katma değer üretmeye inanan bir banka olarak, girişimcilik ruhunun erken yaşlarda keşfedilmesinin önemine işaret eden Leblebici, bu kapsamda TEB Minik Maker'lar İş Başında projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Ülke genelindeki yaygın şube ağlarıyla alternatif dağıtım kanallarına yoğunlaştıklarını ve verimli iş modelleri geliştirmeye devam ettiklerini belirten Leblebici, bu yaklaşımla dijital bankacılık platformu CEPTETEB'e odaklanmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Ümit Leblebici, geleceğin bankacılık modeli olacağına inandıkları, dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni şube modelleri TEB Pratik Şube ile bu alanda inovatif yatırımlar yapmaya başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün yarattığı dinamikleri iyi analiz eden bir banka olarak, yeni şube modelimizle mobil entegrasyonu hızlandırıyoruz. Tamamen kendi IT ekibimiz tarafından geliştirilen TEB Pratik Şube ile insan faktörünü dijitale entegre ederek para çekme, yatırma, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu konut kredisi kullanımı gibi işlemler de yapılmasına olanak sağlıyoruz. Bu yeni şube modelimizle dijital dönüşüme öncülük ederek finans sektörünün değişen ihtiyaçlarına yönelik yatırım yapmayı sürdürecek, inovasyonu kurum kültürüne işleyen bir banka olarak geleceğin bankacılık modeline yönelik hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve bize duyduğu güveni gösteren stratejik ortağımız BNP Paribas'ın desteğiyle de kurumsal ve yatırım bankacılık alanında büyüyerek güçlü olduğumuz bu alanı daha da büyüteceğiz."