Bankacılık sektörü kredileri yüzde 7 büyüdü

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, "Bankacılık sektörü kredileri ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü, yıl sonunda büyüme yüzde 25-30'u bulabilir" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektöründe son altı yılın en iyi ilk çeyrek büyümesini yakaladıklarını ve Ocak-Mart döneminde sektörün kredilerde yüzde 7 büyüdüğünü söyledi.

Aydın, artışın özellikle ticari kredilerde yaşandığını ve bunun istenilen birşey olduğunu belirterek, bu hızla devam edilmesi durumunda sektörün yıl sonunda kredilerde yüzde 25-30 büyümeye ulaşabileceğini kaydetti. Haberde, ilk çeyrekte kredilerde 97 milyar TL'lik artış yaşandığı belirtildi.

Haberde ayrıca Aydın, temel düzenlemelerin yapıldığını ve ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 4'e doğru gittiğini belirterek, "4'ün üzerindeki yüzde 5-6 büyümeleri küresel iyileşmelerle birlikte göreceğiz" dedi.

Etiketler