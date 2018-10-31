"Bankacılık sektörü ikinci çeyrekte büyüme dönemine girecek"

TEB Genel Müdürü Leblebici, "Bankacılık sektöründe 2019 ikinci çeyrekten itibaren tekrar büyüme dönemine gireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde "CEO Club Bankacılar Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen CEO Panel'de konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici şunları söyledi:

* Yüksek volatilitenin bilançolarımızda birtakım hasarları var; şimdi onları nasıl tamir etmeliyiz onlara bakıyoruz; bunun altyapıları hazırlanıyor.

* Sektörde 2019 ikinci çeyrekten itibaren tekrar büyüme dönemine gireceğimizi düşünüyorum



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