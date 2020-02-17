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Bankacılık dışı finans sektöründen 3.2 milyar TL kar

17.02.2020 - 11:52 | Son Güncelleme :
Bankacılık dışı finans sektöründen 3.2 milyar TL kar | Ekonomi Haberleri

Finansal Kurumlar Birliği'nce açıklanan verilere göre, bankacılık dışı finans sektörü, 2019'da konsolide bazda 3,2 milyar lira net kar elde etti.

Finansal Kurumlar Birliği'nce (FKB) tarafından faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2019'a ilişkin konsolide verileri açıklandı. Buna göre, geçen yıl birliğin temsil ettiği üç sektörün aktif toplamı 123 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 24 milyar lira, net karı 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, müşteri sayısı 3,5 milyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Aynur Eke, geçen yıl finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmeye odaklandıklarını, bu sektörlerin Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Gündemde olan ve bazı maddeleri komisyonlarda kabul gören Bankacılık Kanunu'ndaki değişiklikleri olumlu karşıladıklarını belirten Eke, "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla faktoring şirketlerinin kuruluşunda nakden ödenecek sermaye tutarının 20 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılmasını önemli buluyoruz. Öte yandan, Yeni Ekonomi Programı ile gelen istikrarın sektörlerimizde iyileştirmeler getirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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Eke, iyileşmenin öncü göstergesi olarak gördükleri ortalama vadesi daha kısa olan faktoring sektörü alacaklarının, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8,3 büyüme gösterdiğine işaret etti.

Finansal kiralama ve finansman sektörlerinde ise küçülmenin pozitif yöne evrildiğini vurgulayan Eke, "Bu durumun tüm ekonomide olumlu bir öncü gösterge olduğunu ve daralmadan çıkış sürecine doğru ivme kazandığımızın habercisi olduğunu söylemek isteriz." değerlendirmesini yaptı.

"TİCARET ZİNCİRİ FİNANSMANI İLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ"

Aynur Eke, banka dışı finans kesiminin ülke ekonomisine destek olmak istediğini belirterek, şunları kaydetti: "Sektörlerimiz, vatandaşlarımızın finansmana erişmesinde aktif rol oynamaktadır. Bize düşen görev ise finansman modellemesini doğru kurgulayarak mevcut erişim oranlarını yukarı çekmektir. Bu bakımdan FKB olarak 2019'da hayata geçirdiğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi (TZFS) ile ülke ekonomisine yüzde 56 katma değer sağlayan KOBİ'lerimizin tek bir merkezden birçok finansal enstrümana, en önemlisi de kendi ticari alacaklarıyla ucuz finansmana ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda da KOBİ'lerimizin yüzde 24'lerde olan finansmana erişim oranının yüzde 35'e yükselmesi ilk etapta bizi memnun edecek bir gösterge olacaktır. Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi ile KOBİ'lere vadeli alacaklarını vadesinden önce tahsil etmek istediklerinde, mal sattığı büyük ölçekli firmaların kredibilitesinden de faydalanmak üzere, daha makul faiz oranlarıyla çalışmalarına imkan sağlayacak bir sistem sunmak istiyoruz."

Birlik olarak en büyük önceliklerinin Ticaret Zinciri Finansmanı'nı KOBİ'lerin aktif şekilde kullanması olduğunu vurgulayan Eke, her platformda bunu anlatarak sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem verdiklerini aktardı.

Eke, 2019'da finansal kiralama sektörünün alacaklarının 49 milyar lira seviyelerinde olduğunu, sektörün aktif büyüklüğünün de 58 milyar lira düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.

Geçen yıl faktoring sektöründe işlem hacminin 130 milyar lira, alacakların ise 34 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği bilgisini veren Eke, "Sektörün aktif büyüklüğü 37 milyar TL olup, öz kaynakları ise 8 milyar lira seviyelerinde gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin ise işlem hacmi 17 milyar lira, aktif büyüklüğü 27 milyar 570 milyon lira seviyelerinde olup, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3,3 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 23 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.


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