‹ Önceki Haber Fitch, Türk bankalarının görünümünü yükseltti Fitch, Türk bankalarının görünümünü yükseltti Sonraki Haber › Hazine 9.7 milyar lira borçlandı Hazine 9.7 milyar lira borçlandı

Banka dışı finans kesiminin aktifleri 120.9 milyar lira oldu

12.11.2019 - 16:38
Banka dışı finans kesiminin aktifleri 120.9 milyar lira oldu | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 120 milyar 872 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından eylül ayına ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketlerinin Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 59 milyar 663 milyon lira, finansal kiralama alacakları 48 milyar 99 milyon lira ve takipteki alacakları da 4 milyar 731 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Finansal kiralama şirketlerinin eylül itibarıyla dönem net karı 895 milyon lira ve öz kaynakları 10 milyar 53 milyon lira oldu.

##$HABER_1458494$##

Aynı dönemde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 33 milyar 411 milyon lira olurken, faktoring alacakları da 30 milyar 53 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faktoring şirketlerinin takipteki alacakları 2 milyar 438 milyon lira oldu. Yılın 9 ayında 1 milyar 200 milyon lira dönem net karı elde eden faktoring şirketlerinin öz kaynakları da 7 milyar 932 milyon lira olarak gerçekleşti.

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN NET KARI 2,5 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici finansman şirketlerinin eylül sonunda aktif büyüklüğü 27 milyar 798 milyon lira, finansman kredisi alacakları 23 milyar 50 milyon lira ve takipteki alacakları 2 milyar 435 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları 5 milyar 2 milyon lira ve dönem net karı 441 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Böylece banka dışı finans kesiminin aktifleri eylül sonunda 120 milyar 872 milyon lira ve dönem net karı 2 milyar 536 milyon lira oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.972 Değişim: 0,83% Hacim : 9.853 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.452 12.11.2019 Yüksek 104.428
Açılış: 103.452
5,7728 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7613 12.11.2019 Yüksek 5,7827
Açılış: 5,7739
6,3579 Değişim: -0,21%
Düşük 6,3511 12.11.2019 Yüksek 6,3818
Açılış: 6,3712
269,97 Değişim: -0,08%
Düşük 268,56 12.11.2019 Yüksek 270,70
Açılış: 270,18
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.