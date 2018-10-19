Bank Of China'ya faaliyet izni çıktı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank Of China Turkey AŞ'ye destek/danışmanlık faaliyeti izni verdi.

Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre, Bank of China Turkey AŞ, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara; Türkiye'de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, kara paranın aklanması hususlarında destek/danışmanlık hizmeti verebilecek.