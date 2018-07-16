Bank of America'nın ikinci çeyrek kârı açıklandı

Bank of America'nın net kârı ikinci çeyrekte yüzde 36.3 arttı.

ABD'nin ikinci büyük bankası Bank of America ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 36.3 artışla 6.47 milyar dolar net kâr açıkladı. Hisse başına net kâr ise geçen yılın ikinci çeyreğindeki 0.44 dolardan 0.63 dolara yükseldi.

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Thomson Reuters I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 0.57 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

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