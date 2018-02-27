Bakandan Türk Telekom açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, son günlerde Türk Telekom'un denetimi ile ilgili ortaya atılan iddialarını yanıtladı.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun Türk Telekom'a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan yanıt geldi. Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde soruları yanıtlayan Arslan, Türk Telekom'un kârlılığının makyajlandığı, temettü dağıtmamasının makyajlandığı yönündeki açıklamalara değinerek, "Türk Telekom'un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok. Kusura bakmasınlar, 'Makyajlama ile faklı işlemler yapılıyor.' diyenler aslında biz farklı işlem yaptığımız için değil, Türkiye'nin göz bebeği olan Türk Telekom'un büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenler ve bilgileri karıştırarak, yalan yanlış bilgi ile kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyenlerin yaptığı bir işlem" dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre; Türk Telekom'un bütün iş ve işlemleri bütün finansal yapısı, ilgili uzmanların rahatlıkla erişebildiği bir durumda olduğunu ifade eden Arslan, "Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Türk Telekom özellikle uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından denetleniyor, SPK tarafından denetleniyor, KAP'a olan bildirimlerini de yapıyor. Dolayısıyla Türk Telekom'un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok" diye konuştu.

PİYASA DEĞERİ ÖNEMLİ

Temettü konusuna değinen Arslan, şunları söyledi: "Yönetim kurulunun aldığı karar çerçevesinde bu sene ciddi bir kârlılık olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. Deniyor ki, 'Temettü dağıtılırsa, bu temettüden kaynaklı bankaların borcu ödenir. Benim derdim Otaş'ın borcunu ödeyip ödemediği değil, benim derdim bankaların o borcu alıp almadığı değil.

Benim derdim, bizim için önemli olan Türk Telekom'un büyüyerek, gelişerek ileriye yürümesi. Alınan kararın sebebi, şirket yeni girişimlerde bulunuyor, şirket ülkenin büyüme stratejisi, 2020'de Türkiye'nin 5G uygulamasında özellikle dünyaya öncülük etmesi konusunda Türk Telekom'un atması gereken adımlar, yapması gereken yatırımlar var. Bu anlamda sermayesini büyütme ihtiyacı var. Geleceğe daha sağlam yürümesini sağlayacak bir adım atacak. Bu OTAŞ için de, bankalar için de önemli. Bankalarda biliyor ki bir senelik temettü ödemesi değil, büyüyen şirketin hisselerinin piyasadaki değerinin daha fazla olması, onların da kredilerinin geri dönüşü anlamında sıkıntı yaşamaması anlamına geliyor"

BAKANLIK HAKEMLİĞİYLE İLERLENİYOR

Bankalarla da her türlü çalışmayı yaptıklarını sözlerine ekleyen Arslan, "Bakanlığımız hakemliğinde iş ve işlemler yürüyor. Kusura bakmasınlar, kurum geliştikçe, büyüdükçe, buradan medet umanlar, istediği sonucu alamayınca, bilgileri çarpıtarak, karıştırarak sanki Telekom'da sıkıntı var, sanki bakanlık bu işe sahip çıkmıyor, birileri sanki burada yangından mal kaçırır gibi bir şeyler kaçırmaya çalışıyor algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Onlardan istirhamım, herhangi bir işin uzmanı olmayabilirler, bu işi bilmiyor olabilirler, doğru uzmanlara inceletip, doğru sonuçlara ulaşması, burada bir sıkıntı yok" dedi.