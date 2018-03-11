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Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması

11.03.2018 - 22:39

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk müteahhitlik sektörünün önde gelen firmalarıyla Japonya'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerde, proje bazlı teşvik sistemi ve iki ülke ticaretindeki engellerin kaldırılması gibi konular masaya yatırılacak.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugün milletvekilleri ve Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmalarının üst yöneticilerinden oluşan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetiyle Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti.

Ziyaret kapsamında Zeybekci'nin katılımıyla Türk-Japon Müteahhitlik İş Birliği Semineri düzenlenecek. Seminere, TMB Yönetim Kurulu Başkanvekili Burak Talu ve Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu öncülüğündeki 10 firmadan 20 iş adamı katılacak.

TÜRK VE JAPON MÜTEAHHİTLERDEN İŞ BİRLİĞİ

Seminerle iki ülke müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde iş birliği yapmasının önünün açılması hedefleniyor. Türkiye ve Japonya heyetleri, daha çok Çin'in hakim olduğu Sahraaltı Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu gibi pazarlarda ortak hareket etme imkanlarını masaya yatıracak.

Bu kapsamda, Türkiye'nin coğrafi ve kültürel avantajıyla Japonya'nın finansman ve teknoloji imkanlarının birleştirilmesi planlanıyor. Japonya'nın da söz konusu pazarlara girmeye önem verdiği ve bu kapsamda Türkiye ile iş birliğine sıcak baktığı bildirildi.

JAPON CEO'LARA TEŞVİKLERİ ANLATACAK

Bakan Zeybekci, temasları çerçevesinde Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Ken Saito ile de bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye'nin Japonya'dan ithal ettiği tarım ürünlerine uygulanan radyasyon testi ve bu ülkeye ihraç edilen kanatlı eti ürünlerindeki yasağın kaldırılması gibi son dönemde iki ülke ticaretini olumlu etkileyen gelişmeler değerlendirilecek.

Zeybekci, Japon iş dünyası temsilcilerine Türkiye'deki yatırım ortamı ve özellikle proje bazlı teşvik sistemi gibi imkanları da aktaracak.

Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi 3. toplantısına iştirak edecek Zeybekci, Japon firmalarının üst yöneticileriyle (CEO) yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

Zeybekci, ayrıca Türk kanatlı etinin Japonya'ya ilk sevkiyatı dolayısıyla Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

 


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