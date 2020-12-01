‹ Önceki Haber Antalya'ya gelen turist 3.38 milyona ulaştı Antalya'ya gelen turist 3.38 milyona ulaştı Sonraki Haber › İtalyan ekonomisi yüzde 15.9 büyüdü İtalyan ekonomisi yüzde 15.9 büyüdü

Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı

01.12.2020 - 15:52
Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kapılarımız dünyanın her yerinden araştırmacılara ve iş insanlarına her zaman açık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 4'üncüsü gerçekleştirilen TRT World Forum 2020'de yaptığı konuşmada, teknolojinin gelecekte getirebileceği fırsatlara ilişkin düşüncelerini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni bir dünya düzeninin benimsendiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Normalde böyle bir ekonomik gerileme döneminde inovasyon faaliyetlerinde de yavaşlama bekleyebiliriz. Ancak bu salgında şirketler inovasyon yeteneklerini artırmak için yeni araçlar buluyor. Uzaktan çalışma, çevrimiçi alışveriş, dijital ve temassız ödemeler, uzaktan eğitim, robot teslimatlar, tele-sağlık ve hatta bu görüntülü toplantılar yeni gerçekliğimiz haline geldi. Önümüzdeki on yıl içinde birkaç önemli alanda dikkate değer atılımlar da görmeyi bekliyoruz."

Varank, yapay zeka, yeni nesil kuantum bilgisayarlar ve enerji teknolojilerinin getireceği fırsatlara da değinerek, yakın gelecekteki teknolojilerin insan odaklı olma, konumdan bağımsızlık ve esnek teslimat kavramları etrafında şekilleneceğini söyledi.

##$HABER_1465778$##

Hızlı gerçekleşen teknolojik dönüşümün ülkelerin rekabet gücünü etkileyeceğini kaydeden Varank, "Politika yapıcılar olarak, bu dinamik, öngörülemeyen ortamda zorlu bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Yeterince dikkat etmezsek, geride kalacağız. Bu sebeple, paradigma değiştiren bu gerçekliğe uyum sağlamak için erken harekete geçmeye mecbur hissediyoruz." dedi.

"İŞ BİRLİĞİ YAPAY ZEKA ÇIKTILARIMIZIN ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Varank, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını sağlamak amacıyla başlatılan "Milli Teknoloji Hamlesi"ne ilişkin de "Bu vizyon doğrultusunda özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik, blokzincir, 5G, uzay teknolojileri, nanoteknoloji ve biyoteknoloji yetkinliğimizi daha da geliştirmek için orta vadeli Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi hazırladık. Bu alanlarda somut yol haritalarımızı da hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın da giderek önemli hale geldiğini dile getiren Varank, yakında açıklanacak olan ve kamu, özel sektör ve akademik kurumların ortak çabasıyla hazırlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne de değindi.

Varank, söz konusu stratejide beşeri sermaye, araştırma, girişimcilik, altyapı ve veri kalitesini kapsayan 6 öncelik belirlediklerini anlatarak, sosyal ve ekonomik perspektifleri, uluslararası ve ikili iş birliğini, yapısal ve iş gücü dönüşümünü de ele aldıklarını kaydetti.

Genç araştırmacı, girişimci ve veri mühendisleriyle eksiksiz bir ekosistemi içeren ulusal bir Yapay Zeka Enstitüsü yapılandırdıklarını belirten Varank, "Enstitümüzün araştırma bölümleri, yetkinlik merkezleri ve birlikte oluşturma laboratuvarlarıyla çok disiplinli bir vizyonu olacak. Ekosistem genelinde iş birliği, yapay zeka çıktılarımızın etkisini artıracak. Birlikte geliştirme vizyonumuz, küresel aktörleri de ekosistemimize davet edecek." dedi.

Varank, dijital teknolojiler için Ar-Ge ve inovasyon odaklı araştırma faaliyetlerini desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, yapay zeka alanındaki yayın sayısına göre dünyada 16'ncı sırada yer alıyor. TÜBİTAK, son 10 yılda derin öğrenme, makine öğrenimi, karar destek sistemleri, e-ticaret ve büyük veriyle ilgili yaklaşık 2 bin yapay zeka projesini finanse etti. Teknoloji tabanlı start-up'ları da finanse ediyoruz. Yakın zamanda yeni bir Teknoloji ve İnovasyon Girişim Sermayesi Fonu kurduk."

"KAPIMIZ DÜNYANIN HER YERİNDEN ARAŞTIRMACI VE İŞ İNSANLARINA AÇIK"

Türkiye'nin, hedeflerine ulaşmak için yenilikçi, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı bir kalkınma modeli uyguladığını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"İleri teknoloji ürünlerin seçilip üretildiği sanayi bölgeleri ve teknoparklar kuruyoruz. Yalın üretimi ve dijital dönüşümü hızlandırmak için model fabrikaları destekliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı hedefliyor. Son 10 yılda yenilenebilir enerjinin payını artırmada büyük ilerleme kaydettik. Yenilenebilir enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz."

Varank, geleceğin Türkiye için parlak olduğunu ifade ederek, "Kapılarımız dünyanın her yerinden araştırmacılara ve iş insanlarına her zaman açık." diye konuştu.

İnsan kaynağına yatırım yapmaya öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Varank, geçen yıl Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattıklarını, program sayesinde yapay zekayla ilgili alanlarda burs verdiklerini bildirdi.

"TOGG İLE KÜRESEL MOBİLİTE MARKASINA SAHİP OLACAĞIZ"

Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne ilişkin de konuşan Varank, "TOGG, bir araba üretim projesinden çok daha fazlası. Elektrikli bir arabayı akıllı bir cihaz olarak tasarlayarak hem en son teknolojileri kullanıyor hem de geliştiriyoruz. Bu projeyle Türkiye, pazarda küresel bir mobilite markasına sahip olacak." ifadesini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 3,25% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8479 Değişim: 0,28%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4596 Değişim: 1,33%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
458,00 Değişim: 2,46%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 458,93
Açılış: 447,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.