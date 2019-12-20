Bakan Varank yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı | Ekonomi Haberleri

Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter sayfasından yerli otomobilin fotoğraflarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için “Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter sayfasından yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı.

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