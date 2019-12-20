Bakan Varank yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter sayfasından yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için “Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz” dedi.
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Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter sayfasından yerli otomobilin fotoğraflarını paylaştı.
27 Aralık 2019 🇹🇷#TOGG#BilişimVadisi#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/SSmZ90x8Om— Mustafa Varank (@varank) December 20, 2019
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